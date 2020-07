Roeselare verplicht mondmasker binnen de kleine ring Charlotte Degezelle

24 juli 2020

17u32 50 Roeselare Het Roeselaarse stadsbestuur verplicht het dragen van een mondmasker vanaf zaterdag 25 juli op het openbaar domein binnen de kleine ring. Maandag worden bovendien alle geplande evenementen in de zomer in detail gescreend op hun haalbaarheid.

“De veiligheid van onze inwoners staat voorop. Eerder namen we al de beslissing om mondmaskers te verplichten op de wekelijkse dinsdagmarkt. Vandaag gaan we een stuk verder en verplichten we het dragen van een mondmasker in het gebied binnen de kleine ring”, zegt burgemeester Kris Declercq. “Ik reken op het begrip en de verantwoordelijkheid van al onze inwoners en bezoekers om deze maatregelen strikt op te volgen.” Het dragen van een mondmasker is vanaf zaterdag 25 juli verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar, tenzij je over een medisch attest beschikt dat het dragen ervan verhindert of tijdens het uitoefenen van een sportieve activiteit, op het openbaar domein in het volledige gebied binnen de kleine ring van Roeselare, op alle parkings van winkelketens, supermarkten, ziekenhuizen en alle wachtrijen van handelszaken, op alle markten op het Roeselaars grondgebied, zowel in open lucht als overdekt en zowel op openbaar domein als op privaat domein en onafhankelijk van het type goederen dat wordt aangeboden en in de publieke ruimtes van alle openbare gebouwen en recyclageparken.

Bij het binnenrijden van de zone en in de zone zelf zullen signalisatieborden de bezoekers wijzen op het verplicht dragen van een mondmasker. Volgende week wordt ook een algemene bewonersbrief bedeeld. Het is steeds mogelijk dat deze afgebakende zone in de komende dagen nog moet worden bijgestuurd. Indien dit het geval is, zal hierover onmiddellijk gecommuniceerd worden.

Evenementen worden gescreend

De Stedelijke Veiligheidscel zal op maandag alle geplande evenementen voor deze zomer in detail screenen op hun haalbaarheid. Organisatoren zullen worden ingelicht over de impact van de coronamaatregelen op hun evenement. Dit kan een annulatie van het evenement betekenen, de verplichting om aanwezigen te registreren, het verplicht dragen van een mondmasker,... Tot slot benadrukt de stad dat de controles door de politiediensten en gemeenschapswachten worden opgevoerd.