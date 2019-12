Roeselare verlengt proefproject vervoerscheques, maar er is nood aan extra bekendmaking CDR

10 december 2019

08u37 3 Roeselare Roeselare verlengt het proefproject met vervoerscheques voor de jeugd en personen met een beperkt inkomen. Al blijkt uit de evaluatie dat er nog wat werk aan de winkel is op vlak van bekendmaking van het initiatief.

In juni 2018 startte het stadsbestuur een proefproject op met vervoerscheques. Dat loopt tot eind dit jaar, waardoor de leden van de commissie ruimte maandagavond als eerste de evaluatie te horen kregen. “De vervoerscheques zijn er voor twee doelgroepen”, weet mobiliteitsambtenaar Els Depuydt. “In eerste instantie voor jongeren tussen 16 en 25 jaar. Zij kunnen jaarlijks een pakket van zes cheques, met elk een waarde van vijf euro, kopen voor tien euro. Deze cheques kunnen ze gebruiken om een taxi of De Link te nemen tijdens de weekends, in vakanties en op feestdagen tussen 19 en 7 uur. Daarnaast zijn de vervoerscheques er ook voor volwassenen met een beperkt inkomen die houder zijn van een Vrijetijdspas. Zij betalen vijf euro voor een pakket van zes vervoercheques en kunnen deze onbeperkt kopen en zeven op zeven gebruiken”, legt Depuydt uit.

Bekendheid

“Tussen 1 juni 2018 en november 2019 werden 828 pakketjes vervoercheques verkocht. Tien jongeren kochten een pakket, daarnaast kochten 53 houders van een Vrijetijdspas samen de overige 818 pakketjes. Het gebruik bij de jongeren is dus erg laag en ook bij de houders van de Vrijetijdspas is het aantal unieke gebruikers vrij laag. We stellen dus vast dat de vervoerscheques nog te weinig bekend zijn. Toch wordt het project verdergezet tot eind 2025. We gaan er jaarlijks vijftienduizend euro voor uittrekken, maar we plannen ook een nieuwe communicatiecampagne. Bovendien zullen houders van een Vrijetijdspas nog maximaal dertig pakketjes per jaar kunnen kopen. We hopen zo dat meer mensen van de vervoerscheques gebruik zullen maken.”