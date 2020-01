Roeselare verkoopt gesubsidieerde kippen in strijd tegen afvalberg CDR

10 januari 2020

12u35 0 Roeselare Ook dit jaar organiseert stad Roeselare opnieuw haar kippenproject. Door kippen te houden, kun je je hoeveelheid afval beperken.

Kippen spelen het grootste deel van het keukenafval naar binnen. Daarom verkoopt het stadsbestuur jaarlijks kippen tegen een gesubsidieerde prijs van vijf euro per kip. De kippenbedeling vindt plaats op zaterdag 28 maart in de voormiddag, maar nu al moet je je inschrijven als je kippen wil. Na definitieve inschrijving, krijg je halfweg maart meer info over de locatie en het uur van de kippenbedeling.