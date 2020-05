Roeselare vat BEIRE-paasvakantie samen in een filmpje CDR

01 mei 2020

15u09 0

In tijden van corona zorgde Stad Roeselare tijdens de paasvakantie voor een alternatief vakantieaanbod. Elke weekdag lanceerden ze online een BEIRE-uitdaging die je in je kot moest volbrengen. Zo daagde burgemeester Kris Declercq (CD&V) de Roeselarenaars uit om een eigen tekst te schrijven voor het lied #VANRSL, probeerde Lana Verkest Roeselare aan het dansen te krijgen en zette dj Blackprint iedereen aan om een solo feestje te bouwen. Het initiatief kon op enorm veel bijval rekenen en resulteerde in een BEIRE-filmpje.



