Roeselare van op grote hoogte? Bezoek Klokkentoren van Sint-Michielskerk

12 augustus 2019

De Klokkentoren van de Sint-Michielskerk opent op donderdag 15 augustus de deuren voor het grote publiek. Het museum dat erin ondergebracht is telt 12 verdiepingen die enkel te bereiken zijn via trappen. Alleen al voor het panoramazicht is de klim meer dan de moeite waard. Ontdek er ook het vernuft van automatische klokkenspelsystemen en uurwerkmechanismen en speel zelf een deuntje. De toren is te bezoeken van 14.30 tot 16 uur. Je betaalt 2,50 euro. Houders van een Vrijetijdspas tellen één euro neer.