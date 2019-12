Roeselare trekt kaart van de fietser CDR

11 december 2019

Stad Roeselare gaat de komende jaren voluit voor een verkeersveilige en leefbare stad waarin de fiets als attractief stedelijk vervoersmiddel verder gepromoot wordt. “86% van de Roeselarenaars beschikt over een fiets, 14% over een elektrische fiets. Zowel de recreatieve fietser, de schoolgaande jeugd als de pendelaar die zich dagelijks in het verkeer begeeft, moet dit op een veilige manier kunnen doen”, stelt mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). Begin 2020 zal de stad een concrete waaier aan maatregelen voorstellen voor de hele bestuursperiode 2020-2025. Verhogen van het fietscomfort staat centraal. “Dit kan door investeringsprojecten en infrastructurele maatregelen maar ook flankerende maatregelen zoals een aanpassing strooiplan, betere bewegwijzering en het verhogen van de zichtbaarheid zullen deel uitmaken van het plan van de stad om van de fiets hét vervoersmiddel te maken.”, aldus de schepen. “Het (boven)lokaal fietsnetwerk geldt als kapstok voor de ingrepen die zullen worden uitgevoerd om de fietsvoorzieningen in Roeselare te verbeteren. Ingrepen in invalswegen, aansluitend op dit bovenlokaal netwerk, worden aangegrepen om ook de fietsvoorzieningen te verbeteren.”