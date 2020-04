Roeselare trekt drie miljoen euro uit om handelaars te helpen na coronacrisis Charlotte Degezelle

29 april 2020

18u30 0 Roeselare Ondersteuning van de economische heropleving, van kwetsbare personen en gezinnen, van de zorgsector, van verenigingen, wijken en vrijetijdsbeleving en de verdere uitvoering van engagementen op vlak van vergroening, mobiliteit en ruimtelijke invulling van de stad. Dat zijn de vijf krachtlijnen van het plan waarmee het stadsbestuur de periode na de coronacrisis het hoofd wil bieden en waarvoor ze drie miljoen euro uittrekt.

“We blijven voor onze inwoners zorgen en werken en kijken hoopvol naar een nieuwe toekomst”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Met dit plan willen we Roeselare weer doen opleven. Oltegoare opnieuw vooruit na corona.”

Het plan focust op vijf krachtlijnen. In eerste instantie wil de stad de economische heropleving ondersteunen. Eerder werd al een investeringsfonds opgericht dat de economische schade van de coronacrisis moet helpen verlichten en nu volgt nog een reeks extra acties. “De succesvolle ‘Koop in RSL’-campagne wordt verdergezet met gerichte mediacampagnes en een Roeselaarse bonnenkrant”, weet de burgemeester. “Lokaal shoppen wordt in campagnes gestimuleerd met Roeselaarse Kado- en Santébonnen en er wordt een evenementen- en belevingskalender voor de handelaarsorganisaties voorbereid. Voor de horeca wordt de terrasbelasting ook voor de volgende jaren afgeschaft en worden promotiecampagnes ontwikkeld.”

Ook de bedrijven en kmo’s worden niet vergeten. Zo werken de burgemeesters van Midwest een economisch plan uit voor het bedrijfsleven. Verder wordt ook het toeristisch aanbod ingezet om de economie aan te zwengelen. “Onder andere door Toerist#VANRSL te versterken: fijne uitstappen in eigen stad! De Spil, ARhus, KOERS en de dienst Vrije Tijd werken een aangepast aanbod uit voor de zomerperiode.”

Noodhulpfonds

Roeselare wil er ook na de coronacrisis zijn voor kwetsbare personen en gezinnen via een noodhulpfonds voor sociale organisaties, de uitbreiding van het project Computer in je rugzak voor de lagere scholen, extra brugfiguren bij de scholen en versterking van het Welzijnshuis. “We willen eenzaamheid en sociale uitsluiting tegen gaan en mentale gezondheid ondersteunen, net zoals op het vlak van kinderopvang en huisvesting”, verzekert Declercq. “In het onderwijs blijft de stad haar taak opnemen om de uitval bij kwetsbare kinderen en jongeren tegen te gaan.”

Om de zorgsector te ondersteunen, wil Roeselare inzetten op een versterking van de samenwerking tussen AZ Delta, de rusthuizen, Motena en de zorgverleners in de stad, terwijl het Huisartsenhuis mag rekenen op financiële ondersteuning en er samen met de veiligheidsdiensten en politie gezondheidspreventie wordt gerealiseerd.

Coronafonds

Ook de verenigingen, wijken en de vrijetijdsbeleving worden niet vergeten. “Er wordt een Coronafonds voor verenigingen opgericht waaruit verenigingen op aanvraag een eenmalige verhoging van hun subsidie (met vijftig procent) krijgen bovenop hun werkingssubsidie”, duidt de burgemeester. “Via projectsubsidies zullen nieuwe vrijetijdsideeën en projecten de noodzakelijke zuurstof krijgen. Bovendien mogen de verenigingen rekenen op minstens hetzelfde subsidiebedrag als vorig jaar voor hun vaste werking. Wijken zullen voor hun wijkwerking extra impulsen krijgen.”

Openbare ruimte

Tot slot trekt het bestuur de conclusie dat de engagementen in het meerjarenplan om Roeselare verder van aantrekkelijke openbare ruimte, groene wandel- en fietszones en leefbare kwaliteitsvolle woningen te voorzien noodzakelijk zijn. De (verborgen) groene plekjes in de stad en deelgemeenten worden zichtbaar gemaakt. De kwaliteitsverbeterende werken in Beitem, de Godelieveparochie, Ardooiesteenweg en Spanjestraat worden als eerste weer opgestart”, besluit de burgemeester.