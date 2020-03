Roeselare toont zich van haar mooiste kant: stad richt ‘Roeselare Helpt’ op, schaft terassentaks af en geeft handelaars uitstel van betaling voor belastingen Stadsbestuur richt ook investeringsfonds van 500.000 euro op Charlotte Degezelle

16 maart 2020

19u46 16 Roeselare Roeselare neemt maatregelen om de horeca, handelaars en verenigingen die getroffen worden door corona te steunen: van het ter beschikking stellen van openbaar domein om afhaalpunten te organiseren voor de horeca over uitstel van betaling of zelfs kwijtschelding van retributies tot het afschaffen van de terrassentaks voor 2020 en een investeringsfonds van 500.000 euro. Bovendien lanceert de stad ook het platform Roeselare Helpt.

De strenge coronamaatregelen hakken er financieel stevig in bij horeca en handelaars. Het stadsbestuur blijft niet blind voor de economische schade. Vrijdag al ging het rond de tafel met de vertegenwoordigers van het horecamanagement en Horeca Vlaanderen, Unizo, vzw Centrum en Shopping Roeselare, Ondernemend Rumbeke en Beveren Bruist. Zo verleent de stad uitstel van betaling voor twee belastingen: die op de verspreiding van reclamedrukwerk en op taxi’s. Daarnaast wordt de belasting op de inname van openbaar domein en de standrechten op de markten gedurende de coronaperiode opgeheven. Ook worden de belastingen op terrassen afgeschaft en wordt het openbaar domein gratis ter beschikking gesteld voor bijvoorbeeld een foodtruck. Ook ondersteunen ze de Roeselaarse restaurants die take-away of levering aan huis organiseren door die zaken op de website van de stad te vermelden. Tot slot richt de stad nog een investeringsfonds van 500.000 euro op. “Dit is vooral om gemeenschappelijke economische acties te organiseren. Dit kan hen helpen om een vlottere doorstart te maken na deze moeilijke periode”, legt burgemeester Kris Declercq (CD&V) uit.

Ook de verenigingen worden niet vergeten. “Voor een aantal van hen betekende de afgelasting van hun evenement een kost. De stad wil voor deze verenigingen tussenkomen via de kosten voor stedelijke infrastructuur en materiaal.”

Solidariteit

Verder lanceert de stad ook het platform Roeselare Helpt voor de kwetsbaren, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. “Heel wat mensen vragen ons hoe ze anderen kunnen helpen”, gaat Declercq verder. “Om deze warme stroom aan solidariteit te kunnen bundelen, heeft de stad Roeselare Helpt opgericht. Hiermee willen we de vele vrijwilligers ondersteunen. Medewerkers van stad en OCMW combineren de hulpvragen met het aanbod van vrijwilligers en proberen zoveel mogelijk mensen te helpen.” Op www.roeselare.be/roeselarehelpt worden alle hulpvragen gebundeld en kun je zien hoe je zelf je steentje kunt bijdragen als vrijwilliger. Ook mensen die zelf hulp kunnen gebruiken, kunnen hier terecht.