Roeselare tekent in op projectoproep rond lokale klimaatactie Valentijn Dumoulein

26 mei 2020

17u33 0 Roeselare De stad Roeselare gaat intekenen op een projectoproep rond een lokale klimaatactie die uitgaat van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Dat bevestigt schepen Michèle Hostekint aan raadslid Matthijs Samyn.

De stad gaf in het verleden al gehoor aan zulke oproepen, zoals een rond Natuur in de Buurt. “Daarbij werd de rolstoelvriendelijkheid van de omgeving van rusthuis De Zilverberg aangepakt”, weet Matthijs. “Nu is er dus die nieuwe projectoproep rond lokale klimaatacties. Concreet gaat het om een project dat ook door andere gemeentes geïmplementeerd kan worden. In totaal wordt voor een miljoen euro aan subsidie uitgedeeld aan verschillende projecten. Het zou mooi zijn moest Roeselare hier met een creatief-innovatief dossier aan deelnemen. Ik denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen plaatsen op het nieuwe stadhuis of gaan voor biodiverse beplanting.”

Engagement verdelen

Schepen Hostekint is het idee genegen. “We zijn aan het kijken om een voorstel in te dienen”, zegt ze. “Doel is om iets op te bouwen tegen 2025 en het engagement te verdelen tussen de stad, bedrijven en burgers. Ons klimaatprogramma stellen we na de zomer voor en heel wat info die daaruit voortvloeit kunnen we voor die projectoproep gebruiken.”