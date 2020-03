Gesponsorde inhoud Roeselare steunt haar zorgverleners: “Help mondmaskers maken en geef ze een applausconcert” Corona-update van het stadsbestuur Roeselare Aangeboden door de stad Roeselare

19 maart 2020

19u40 0 Roeselare “Wij zijn solidair met onze zorgverleners”, klinkt het bij de stad Roeselare. En dat wil de stad op verschillende manieren laten merken. Zo spoort ze iedereen aan om mee mondmaskers te maken. Ook organiseert ze vrijdag 20 maart een heus ‘applausconcert’ om de zorgverleners te bedanken.

Het is al langer bekend: mondmaskers zijn momenteel meer dan nodig. En ze zelf maken is niet moeilijk. Iedereen kan daarmee helpen. Uiteraard is het belangrijk dat daarvoor het juiste materiaal gebruikt wordt. Daarom stelt AZ Delta een dubbele stof ter beschikking. Die stof hoeft dus niet meer dubbel geplooid te worden. De stad staat in voor de bedeling. Met andere woorden: ze wordt tot bij jou thuis gebracht.

Wie mee mondmaskers wil maken, kan zich melden via het gratis nummer 1788 of via de website www.roeselare.be/roeselarehelpt. Verdere informatie ontvang je daarna.

Wie thuis nog mondmaskers heeft liggen, kan dat ook laten weten. Contacteer dan het nummer 1788, zodat ze geraken bij wie ze écht nodig heeft. Medisch personeel (ziekenhuis, huisartsen), zorgverleners en cruciale beroepen zullen je dankbaar zijn.

Klappen met die handjes

Maar ook wie niet zo handig is, kan zijn steentje bijdragen. “Zet vrijdag 20 maart om 12 uur je raam open, sta op je balkon of aan je voordeur en applaudisseer voluit als dank voor onze zorgverleners. Het is maar een klein gebaar voor de bergen werk die ze verzetten”, aldus de stad.

Tot slot spoort de stad aan om een wit laken buiten te hangen als symbool voor hoop. “Vergeet het in ieder geval niet veilig te houden. Respecteer hoe dan ook de afstandsregels”, klinkt het nog.

Waar er nu hulp en applaus voor zorgverleners gevraagd wordt, riep de stad Roeselare inwoners eerder al op om ook elkaar te helpen. Hiervoor heeft Roeselare een platform ontwikkelt waar inwoners hulp kunnen vragen en bieden.

Meer over Roeselare

samenleving

gezondheid