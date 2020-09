Roeselare stelt met chalet Mooimakers en hun strijd tegen zwerfvuil voor Valentijn Dumoulein

05 september 2020

14u29 0 Roeselare De stad Roeselare heeft op het Stationsplein een chalet geplaatst waar het zijn Mooimakers in de schijnwerpers wil zetten. Nog tot eind oktober kan je er kennismaken met deze vrijwilligers die de strijd tegen zwerfvuil aangaan.

Mooimakers is een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten, gedragen door de OVAM, Fost plus en lokale besturen. Ze voeren onderzoek, stimuleren kennisuitwisseling en zetten regelmatig acties op. “Samen met de vrijwillige Mooimakers die in onze stad zwerfvuil rapen starten we nu een campagne op”, zegt schepen van netheid Marc Vanwalleghem. “In samenwerking met de Kringwinkel hebben we een chalet als huiskamer ingericht. Het Stationsplein zelf is de tuin waarbij afval zoals een blik, sigarettenpeuken of fruit niet thuis horen.”

“De komende twee maanden zetten we regelmatig verschillende thema’s in de kijker. Zo willen we informeren en sensibiliseren over zwerfvuil, de gevolgen en de vaak simpele oplossingen. We roepen dan ook iedereen op om mee straten en pleinen proper te houden. Wie in zijn eigen buurt een extra steentje wil bijdragen, kan zich als Mooimaker registreren via Mooimakers.be. Meer info vind je in de chalet.”