Roeselare stelt laptops ter beschikking aan gezinnen in armoede Charlotte Degezelle

22 april 2020

15u53 11 Roeselare Stad Roeselaresteunt met het project ‘Computer in je rugzak’ alle kwetsbare kinderen bij het digitaal leren. Via de scholen worden laptops beschikbaar gesteld. De verdeling ervan is al gestart.

“Er zijn 330 gezinnen met schoolgaande kinderen onder de 12 jaar in een Roeselaarse school en meer dan 150 leerlingen in het secundair onderwijs van Roeselare die geen computer, laptop of tablet hebben. Bovendien moeten heel wat kinderen en jongeren hetzelfde toestel delen”, weet onderwijsschepen Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Scholen concluderen dan ook dat er in Roeselare onvoldoende hardware beschikbaar is om alle kinderen digitaal te bereiken en een digitaal leertraject aan te bieden.”

Hier probeert stad Roeselare het verschil te maken. “We respecteren de keuze van het onderwijs om al dan niet te werken met digitale leervormen. Maar als een school de digitale kaart trekt, gaat de stad volop voor gelijke onderwijskansen in Roeselare”, gaat Vandenkendelaere verder. “Daarom biedt de stad ondersteuning aan deze scholen om de toegang tot IT-toestellen, inclusief softwarepakketten, herstelgarantie en IT-dienstverlening,... ook te garanderen aan gezinnen in armoede. Scholen krijgen een subsidie per leerling in armoede om IT-toestellen aan te schaffen en deze gratis of via een systeem van huurkoop ter beschikking te stellen aan de leerling.”