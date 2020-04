Roeselare speelt hoofdrol in sprookjesboek van Romaan Decommere: “Een ludieke en subtiele herinnering aan ons erfgoed en cultuur” Charlotte Degezelle

07 april 2020

11u56 2 Roeselare Geen Doornroosje, Assepoester of Hans en Grietje. Daarentegen spelen onder meer Peegie, Sierlijkheid en het Kasteel van Rumbeke de hoofdrol in ‘Roeselare in Sprookjes’. Het is het allereerste boek van Romaan Decommere (80) die zich aan het schrijven waagde op aanmoediging van zijn in 2005 overleden vriend Roger Slosse, bij het grote publiek beter gekend als Juul Plastiek. “Ik hoop dat kinderen zich door mijn sprookjes vragen gaan stellen over en interesse gaan tonen voor het erfgoed van onze mooie stad”, aldus Romaan.

“De kiem van dit boek ligt bij m’n vriendschap met Roger Slosse”, vertelt Romaan. “Zelf schreef hij duizenden pagina’s vol over volksfiguren, politieke geschiedenis en fratsen uit het volksleven en hij heeft me wel duizenden keer gezegd dat ook ik moest schrijven.” Maar het duurde tot 2013 voor Romaan voor het eerst in z’n pen kroop. Dit dankzij een gezamenlijk project van de Vrienden van Juul Plastiek en VTB Kultuur Gezelle waarbij ze op zoek gingen naar nieuwe Roeselaarse sprookjes. “De voorzitter, huidig schepen van cultuur Dirk Lievens (CD&V), deed een oproep om sprookjes te schrijven die een link hebben met Roeselare en het Roeselaarse erfgoed. Dit met de bedoeling deze vertelvorm, die wat in de vergetelheid dreigt te raken, levendig te houden en de rijkdom en verscheidenheid van ons erfgoed te illustreren”, gaat Romaan verder. “Ik wou dit wel eens proberen en was verrast hoe goed me dit afging. Ik zocht eerst naar een typisch Roeselaarse kapstok, bijvoorbeeld onze Elixir de Roulers, en dacht vervolgens een tijdje na over een verhaallijn. Keer op keer zag ik plots het licht en voor ik het goed en wel besefte had ik een sprookje op papier.”

De voorbije jaren schreef Romaan 24 Roeselaarse sprookjes bijeen die hij nu gebundeld heeft in een unicum: een Roeselaars sprookjesboek. “Het waren de schepen en burgemeester Kris Declercq (CD&V) die me stimuleerden om een boek op de markt te brengen. Ik kreeg hierbij ook de steun van Jan Depondt. In tegenstelling tot de schrijfsels van Roger zijn mijn sprookjes niet in het Roeselaarse dialect geschreven. Wel gebruikte ik hier en daar wat volkse uitdrukkingen en typische woorden en vervoegingen. Zo wil ik wat sfeer creëren en wat interesse wekken voor onze Roeselaarse woordenschat, maar tegelijkertijd de sprookjes heel leesbaar houden. Daarnaast is onze stad de hoofdrolspeler in het boek. Ik laat onder meer de monumentjes Peegie, Sierlijkheid en Albrecht Rodenbach tot leven komen, situeer verhalen in het Sterrebos en het Kasteel van Rumbeke. Ik hoop dat kinderen hierdoor meer zullen willen weten over bijvoorbeeld Peegie en de Nieuwmarkt, het Kasteel van Rumbeke als wieg van het Graafschap Vlaanderen,… Op die manier is het boek ook een ludieke en subtiele herinnering aan en een warmmakertje voor ons erfgoed en cultuur. De sprookjes zijn er trouwens niet alleen voor kinderen. Ook volwassenen kunnen ze smaken. Om een tip van de sluier te lichten: in één van de sprookjes vallen Sierlijkheid en Rodenbach voor elkaars charmes.”

Eén sprookje heeft een bijzonder plekje in Romaan z’n hart. “Het kreeg de titel ’De oude man en de zwaan”, zegt hij. “Het is het laatste sprookje in het boek, maar heft een grote emotionele waarde want het is mijn ode aan Roger Slosse.”

‘Roeselare in Sprookjes’ zou eigenlijk al op 28 maart voorgesteld zijn aan het grote publiek. Maar de coronamaatregelen strooiden roet in het eten. “De voorstelling mocht niet doorgaan, maar toch geloof ik dat een sprookje lezen of voorlezen in huidige coronatijden een aangename bezigheid kan zijn en even de gedachten kan verzetten”, aldus Romaan. “Vandaar m’n keuze om in afwachting van een voorstelling of een vertelavond het boek nu toch al beschikbaar te stellen.” ‘Roeselare in Sprookjes’ kost 20 euro en kan je bestellen per mail aan romaindecommere@gmail.com.