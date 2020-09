Roeselare schrapt Rodenbach Carnaval 2021 voorlopig niet: “Maar de gezondheid primeert wel ten allen tijde” CDR

24 september 2020

13u29 0 Roeselare Terwijl onder meer Menen en Gullegem al beslisten om in 2021 geen carnaval te vieren door de coronacrisis, houdt het Roeselaars Rodenbach Carnavalscomité hoop dat ze eind maart 2021 toch de zotskap kunnen opzetten. Eris zelfs een klein waterkansje voor beperkte festiviteiten eind dit jaar. “In de tweede helft van oktober hakken we knopen door, maar de gezondheid gaat natuurlijk ten allen tijde voor”, zegt José Debels (CD&V), schepen van feestelijkheden en voorzitter van het Rodenbach Carnavalscomité.

Door de coronacrisis bleven in heel wat steden en gemeenten dit jaar de praalwagens op stal en de confetti in de kast. En het ziet er naar uit dat er door de coronacrisis ook in 2021weinig feestgedruis zal zijn. Zo annuleerden onder meer Gullegem en Menen al hun carnavalsactiviteiten in 2021, en schoof Aalst ze op naar de zomer van volgend jaar. “Al die berichten in de pers zorgden ook voor wat nervositeit onder de Roeselaarse carnavalisten”, vertelt carnavalsvoorzitter José Debels. “Dit deed ons beslissen om onder voorbehoud de data voor 2021 toch te behouden. Het Roeselaarse carnaval valt vrij laat in het seizoen dus hebben we nog wel even de tijd om de kat uit de boom te kijken en te hopen dat de coronacijfers positief evolueren. We beslisten dan ook om voorlopig onze festiviteiten nog niet definitief te annuleren.”

Op vandaag is er sprake dat het Rodenbach Carnaval in 2021 gevierd zou worden van 26 tot en met 28 maart. De TRAXsite wordt dan met een stevige portie geluk voor het eerst de uitvalsbasis voor zowel de prinsenverkiezingen als voor het kindercarnaval en het zou ook de startplek van de carnavalsstoet zijn. ”We volgen de situatie op de voet en willen in de tweede helft van oktober definitieve keuzes maken over het carnaval in 2021.”

Heel misschien kunnen de carnavalisten in beperkt aantal dit jaar al eens samenkomen. “We reserveerden de cafetaria van Expo Roeselare op vrijdag 18 en zaterdag 19 december voor de aanstelling van Eddy Packet als Keizer Eddy I en het aftreden van Regenboogprins Walter-Snoopy-Mertens en de opening van het carnavalsjaar. Maar dit alles onder heel groot voorbehoud. Gezondheid primeert ten allen tijde”.