Roeselare reageert op faillissement: "Fout ligt bij oud management, schuld is al betaald” Valentijn Dumoulein & Rudy Nuyens

10 september 2019

22u34

Bron: Eigen berichtgeving, ksvroeselare.be 426 Belgisch voetbal KSV Roeselare heeft vanavond op haar website uitgebreid gereageerd op het faillissement van de club, dat dinsdag door de Ondernemingsrechtbank van Kortrijk werd uitgesproken. De West-Vlamingen menen de beslissing snel ongedaan te kunnen maken. Het nieuwe management wijst met de beschuldigende vinger naar het oude management en de openstaande rekening bij REO Catering werd vandaag terugbetaald.

“Vandaag werd het nieuwe management ingelicht dat de Ondernemingsrechtbank van Kortrijk het faillissement van de club heeft uitgesproken. Aan de oorsprong ligt een vordering van REO Catering voor een openstaand bedrag van 28.283,07 euro, daterend van 8 augustus, die vandaag terugbetaald werd”, legde Roeselare open en bloot uit.

“Deze schuld is ontstaan toen KSV Roeselare nog werd bestuurd door een volledig ander management. Alhoewel het management intussen is gewijzigd, bestaan er nog enkele problemen die op vandaag weggewerkt worden. In deze zaak was het nieuwe management niet ingelicht door het oude management, evenmin omtrent het feit dat deze zaak vandaag werd ingeleid, wat de club tot de huidige situatie bracht. We aanvaarden dat enkele verassingen op ons pad kunnen passeren, alhoewel we nu in een gezonde financiële toestand verkeren. We zullen er dan ook alles aan doen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden.”

“De club stelt met haar advocaten alles in het werk om dit ongedaan te verklaren”, besloten de West-Vlamingen. “KSV Roeselare zal dan ook verzet aantekenen en heeft vertrouwen in een goede afloop. We staan hiervoor in nauw overleg met alle betrokken partijen en zullen hier gepast en zo vlug als mogelijk verder over communiceren. Tot op vandaag komt de club haar financiële verplichtingen na en worden betalingen, zoals lonen en belastingen, RSZ,¿ correct uitgevoerd.”

Roeselare speelt in eerste klasse B. Het voorbije weekend verloor het nog met 4-0 van OH Leuven. Ze staat momenteel zevende en voorlaatste in de stand. Of Roeselare zondag zijn thuiswedstrijd tegen Virton afwerkt, is een beslissing die in handen ligt van de curator.

KSV Roeselare ontstond in 1999 na een fusie tussen KSK en KFC Roeselare. Tussen 2005 en 2010 speelde ze vijf opeenvolgende seizoen in eerste klasse. Haar thuisbasis is het Schierveldestadion.

KSV Roeselare werd in juli 2016 overgenomen door de Chinese zakenvrouw Xiu Li Hawken, maar die draaide vorig seizoen de geldkraan dicht en betaalde pas in juni de achterstallige lonen. Deze zomer circuleerden geruchten dat de club overgenomen zou worden door een Braziliaanse investeerdersgroep, onder wie ook Fransman Mikaël Silvestre, ex-speler bij Manchester United, maar daarover bleef het de voorbije maanden windstil.