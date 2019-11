Roeselare plaatst schuilhokken voor zwerfkatten CDR

13 november 2019

12u30 2

De eerste (smeltende) sneeuw zou vrijdag een feit kunnen zijn volgens de weerspellingen. Net op tijd plaatst Stad Roeselare nu schuilhokken voor de zwerfkatten in de stad. Het stadsbestuur voert al een tiental jaar een voederbeleid waarbij de zwerfkatten gecontroleerd gevoederd worden door zwerfkatbeheerders. Ze gaan nu nog een stap verder en plaatsen op de voederlocaties nu ook een tiental schuilhuisjes. “Vijf van die schuilhuisjes kregen we van het Vlaams departement Omgeving, dienst Dierenwelzijn”, weet schepen van dierenwelzijn Marc Vanwalleghem (CD&V). “Dit als stimulans om ons gevoerde zwerfkattenbeleid verder te zetten. Deze, en vijf andere, worden op het openbaar domein geplaatst en worden onderhouden en opgevolgd door onze zwerfkatbeheerders. De locaties waar we de schuilhokken plaatsen, maken we niet bekend omdat de zwerfkatten liefst met rust gelaten worden. Wie er toch op eentje stoot, vragen we respect te hebben voor de voorzieningen en de zwerfkatten.”