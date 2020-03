Roeselare organiseert inzameling mondmaskers CDR

18 maart 2020

16u46 8 Roeselare De vraag naar mondmaskers en ander medisch materiaal blijft enorm groot. Het stadsbestuur doet een oproep naar haar inwoners: wie thuis professionele mondmaskers liggen heeft, kan deze binnenbrengen.

Je kunt de mondmaskers binnenbrengen aan het onthaal van de Stedelijke Ateliers op de Hoogleedsesteenweg 143, op weekdagen van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur, op vrijdag tot 15 uur, of in de Brandweerpost Roeselare in de Koning Albert I-laan 4. Heb je er thuis liggen, maar raak je zelf moeilijk ter plaatse? Bel dan naar 1788 of stel je vraag op www.roeselare.be/roeselarehelpt. Medewerkers van stad en OCMW brengen vraag en aanbod in contact met elkaar en zorgen ervoor dat iedereen snel geholpen wordt. Ben je zelf zorgverlener of zit je in een cruciaal beroep en kun je via jouw eigen sector of omgeving niet aan mondmaskers geraken, laat het ook weten op 1788 of www.roeselare.be/roeselarehelpt. De stad probeert vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Ook wie zelf mondmaskers wil maken, kan zich melden.