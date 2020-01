Roeselare opteert voor opvoedende gemeenschapsdienst in plaats van GAS-boetes voor jongeren: “Waarom geen sneeuw of zwerfvuil ruimen in plaats van een boete die ouders betalen?” Charlotte Degezelle

08 januari 2020

19u13 8 Roeselare “Waarom jongeren die buiten de lijntjes kleuren hun straf laten afkopen als we hen ook gemeenschapsvormende diensten, die ten goede van de Roeselarenaars komen, kunnen laten uitvoeren?” Aan het woord is Roeselaars burgemeester Kris Declercq (CD&V). De West-Vlaamse centrumstad pioniert met een uitbreiding van de gemeenschapsdiensten die als alternatief voor het betalen van een GAS-boete worden aangeboden. Dit met taken als sneeuwruimen bij senioren en het opruimen van zwerfvuil in het straatbeeld.

Het is de traditionele 100-dagenviering, waarbij de laatstejaars van het middelbaar hun laatste 100 dagen op de schoolbanken vieren, die het Roeselaarse stadsbestuur op het idee bracht om meer in te zetten op gemeenschapswerk. Jaar na jaar zijn er tijdens die festiviteiten wel enkele onverlaten die zich niet houden aan de geldende regels en met vetstiften openbaar domein bekladden of met eieren gooien. “Naar aanleiding van die 100 dagen, waar we jongeren gunnen om jong te zijn, bekeken we de procedures voor jongeren die buiten de lijntjes kleuren. We willen vooral meer gemeenschapsvormend optreden dan via gemeentelijke administratieve sancties (GAS) die op het eind soms door ouders betaald worden”, zegt burgemeester Declercq.

Opvoedend en ten goede van de Roeselarenaars

Voor minderjarigen die een GAS-sanctie oplopen, of het nu voor zwerfvuil dumpen of wildplassen is, wordt sinds jaar en dag een bemiddeling opgestart. “Die is wettelijk voorzien en uit deze bemiddeling kan een gemeenschapsdienst volgen. Tot nu toe ging dat om helpen in de Kringwinkel of met de stedelijke groendienst. Voortaan willen we extra inzetten op die gemeenschapsdienst die opvoedend is en de Roeselarenaars ten goede komt. Daarom schakelen we nu enkele nieuwe gemeenschapsdiensten in: meewerken met de Mooimakers om zwerfvuil te ruimen en sneeuwruimen bij senioren. En dit voor maximaal 15 uur. Maar wanneer de bemiddeling niet slaagt of de gemeenschapsdienst niet uitgevoerd wordt, wordt wel nog degelijk een geldboete opgelegd. Er wordt dus primair ingezet op een pedagogische aanpak die een gedragsverandering stimuleert. Maar hardleerse of onaanvaardbare overtredingen worden uiteraard wel nog volgens de klassieke GAS-boetes bestraft voorzien in ons politiereglement.”

Ook bij meerderjarigen wil Roeselare meer inzetten op gemeenschapsdienst. “Voor hen wordt steeds afgewogen welke aanpak aangewezen is, welke de meest geschikte sanctie is voor het gestelde ongepaste gedrag.”

Mooie oplossing

Bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) gelooft men dat Roeselare uniek is met hun aanpak. “Ik heb alvast niet direct een ander voorbeeld voor ogen”, reageert woordvoerster Nathalie Debast. “Maar we vinden het wel een mooie oplossing. Uit een enquête die we vorig jaar organiseerden blijkt dat GAS niet gezien wordt als instrument om jongeren volop te vervolgen. De steden en gemeenten willen hiermee zeker geen heksenjacht ontketenen. Wel stellen we vast dat als er GAS-boetes worden uitgeschreven die vaak betaald worden door de ouders. Dat Roeselare opteert voor een systeem met gemeenschapswerk dat een opvoedend effect heeft, kunnen we zeker begrijpen.”

Veel inkomsten zal Roeselare alvast niet verliezen door meer in te zetten op gemeenschapswerk dan op boetes. Jaarlijks worden zo’n 800 GAS-boetes uitgeschreven waarvan een kleine 5 procent aan jongeren. Die boetes kunnen oplopen tot 350 euro, voor minderjarigen tot 175 euro.