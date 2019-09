Roeselare ontvangt Thuisgezichten tijdens Shoppingweekend van de Klant, en is allereerste gaststad Week van de Belgische Mode Charlotte Degezelle

25 september 2019

07u58 0 Roeselare Stad Roeselare, Unizo Roeselare en de vzw Shopping en Centrum Roeselare leggen samen met de handelaars de komende weken de shoppers in de watten. Tijdens het Shoppingweekend van de Klant op 5 en 6 oktober kan je kennismaken met verschillende acteurs uit de populaire één-soap Thuis en van 14 tot 20 oktober is Roeselare de allereerste gaststad voor de Week van de Belgische Mode.

“Er is altijd wel iets te beleven in Roeselare. Bij ons is het altijd weekend van de klant”, opent burgemeester Kris Declercq (CD&V). En de komende weken bruist het handelscentrum alvast. Op 5 en 6 oktober is er het Shoppingweekend van de Klant. “Die dagen worden de klanten koninklijk bediend want wat je geeft aan je klanten krijg je dubbel terug”, zegt Dorien Naert van de vzw Shopping en Centrum Roeselare. “Alle winkels zijn open op zaterdag en 95% opent ook de deuren op zondag. Ze verwennen de klanten met kortingen, een glaasje of een hapje, leuke attenties,… Ook Lokaalmarkt doet mee en trekt het weekend al op vrijdag op gang. Dankzij een samenwerking met Unizo mogen we bovendien op zaterdag enkele acteurs uit de populaire één-soap Thuis verwelkomen.” “Specifiek gaat het om Marleen Merckx, beter gekend als Simonneke, Leah Thys of Marianne in de serie en politieagent Tim of Jeroen Lenaerts”, weet Bernhard Demuynck, voorzitter van Unizo Roeselare. “In de voormiddag gaan we met de acteurs op pad in de deelgemeenten en doen we Spar Express en Slagerij Koen en Veerle op de Zilverberg, het West-Vlaams Tegelhuis en Bakkerij Geldhof in Rumbeke en Versmarkt Kleine Bassin aan. In de namiddag zijn de acteurs te vinden in het centrum bij onder meer Gery Weber en Italian Fashion.” Het Shoppingweekend van de Klant wordt ook opgefleurd door muzikale animatie in het centrum.

Van 14 tot 20 oktober organiseert de Mode Unie samen met Creamoda de allereerste Week van de Belgische Mode. Hiermee willen ze de Belgische mode, de merken en hun winkeliers in de kijker te zetten en de consument bewust maken van de voordelen van het kopen van Belgische mode in een lokale modewinkel. Gezicht is Tiany Kiriloff en Roeselare is uitverkoren om de allereerste gaststad te zijn. “Een 60-tal handelszaken nemen deel”, weet Dorien Naert. “Het gaat allen om handelaars die Belgische mode in de winkelrekken hebben en die van plan zijn die week iets speciaals te doen.” “De deelnemers zullen herkenbaar zijn aan de Belgische driekleur in hun etalage, een raamsticker en affiche”, vult centrummanager Alex Leupe aan. “Als extraatje zullen er op zaterdag ook gedichten rond mode lukraak in de stad worden voorgedragen en is er een vleugje klassieke muziek.”

Meer op www.shoppingroeselare.be.