Roeselare ondersteunt lokale handel en horeca met campagne ‘Koop in RSL!’ Charlotte Degezelle

02 april 2020

16u14 2 Roeselare Om de Roeselaarse handelaars en horeca te ondersteunen in tijden van corona, lanceert het stadsbestuur een oproep om in Roeselare te kopen. Dit onder de noemer ‘Koop in RSL’.

Alle horeca en de meeste handelszaken zijn dan wel fysiek gesloten, toch mogen zij nog bestellingen opnemen via telefoon, e-mail, website of sociale media. Dat geldt ook voor winkels die geen essentiële producten verkopen. Sommige zaken zorgen zelf voor huislevering of doen beroep op een koerierdienst. In enkele gevallen kan je er ook zelf je bestelling ophalen. Dat laatste is mogelijk bij een voedingszaak of restaurant bij winkels die open mogen blijven of officiële afhaalpunten zoals een postkantoor. Het stadsbestuur bundelde alle handelaars en horeca die extra of andere services aanbieden op www.kooplokaal.vanrsl.be. “Om onze handelaars en horeca een hart onder de riem te steken, willen wij een warme oproep doen aan onze inwoners: Koop in RSL! Laat ons hier samen een warm sociaal verhaal van maken. Je kan hen steunen door jouw aankoop te delen op sociale media met de hashtag #koopinRSL en jouw favoriete winkelier te taggen.” Op Facebook kan je ook het profielkader ‘Ik koop in RSL!’ aan je profielfoto toevoegen en op de Instagram Stories van de stad vind je leuke afbeeldingen die je op jouw beurt met een screenshot kan delen en waarbij je handelaars en vrienden kan taggen. Op https://kooplokaal.vanrsl.be/campagnemateriaal kan je ook een affiche downloaden.

Roeselaarse handelaars en horeca die nog niet op het platform Koop in RSL staan, kunnen zich registeren via https://www.roeselare.be/formulier/registreer-jouw-initiatief-als-lokale-handelaar.