Roeselare neemt extra maatregelen voor een proper eindejaar CDR

05 december 2019

13u54 0

Met de peukentasjes lanceert Stad Roeselare een initiatief op lange termijn tegen de sigarettenpeuken. Maar dezer dagen nemen ze ook enkele extra maatregelen om de stad ook in tijden van kerstmarkten en eindejaarsgedruis proper te houden. “In eerste instantie bannen we de klassieke plastic wegwerpbekers in de Kerstchaletboulevard op het Stationsplein”, weet milieuambtenaar Martine Lakiere. “Alle dranken worden er geserveerd in herbruikbare bekers. Dat is niet alleen aangenamer om uit te drinken, maar leidt ook tot veel minder opruimwerk.Ook plaatsen we op zowel het Stationsplein als de Grote Markt extra vuilnisbakken. 17 in totaal en te herkennen aan het Net.Roeselare logo. Tijdens de shoppingweekends worden ook 30 extra rolcontainers in de centrumstraten gezet en op het Stationsplein staat een extra glasbol. Tot slot steken ook de gemeenschapswachten in deze periode van het jaar een tandje bij. Ze letten niet allen op gauwdiefstallen en sociale overlast maar besteden de komende weken extra aandacht aan de algemene netheid en sensibiliseren hieromtrent.”