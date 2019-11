Roeselare neemt deel aan ‘De Grote Grondvraag’ CDR

20 november 2019

07u53 0

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) organiseert De Grote Grondvraag. Via www.degrotegrondvraag.be kunnen burgers te weten komen of hun grond risico loopt op vervuiling en dus verder onderzocht moet worden. Ten laatste tegen 2028 moeten alle risicogronden in Vlaanderen onderzocht zijn. Om van dit initiatief een succes te maken rekent OVAM op info van alle Vlaamse steden en gemeenten. Gemeenteraadslid Brecht Vermeulen (N-VA) liet een punt aan de gemeenteraadsagenda toevoegen om de deelname van Stad Roeselare aan de Grote Grondvraag goed te keuren. “Op vandaag stellen we op de website vast dat er nog geen info van Roeselare toegevoegd is. Nochtans vinden wij het belangrijk dat eigenaars, investeerders, toekomstige eigenaars, buren, het publiek,… info omtrent verontreinigde gronden kan inkijken. Daarnaast zijn we vooral ook van oordeel dat er samengewerkt wordt om de bodemverontreiniging opgelost te krijgen’, aldus Vermeulen. Schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V) laat weten dat de stad heel positief tegenover De Grote Grondvraag staat. “Onze instap is voorzien voor half december”, zegt hij.