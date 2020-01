Roeselare lanceert nieuwsbrief voor mantelzorgers CDR

28 januari 2020

Roeselare wil alle mantelzorgers, die personen met een zorgnood ondersteunen en helpen, beter informeren en ondersteunen en pakt daarom uit met een digitale nieuwsbrief. Dat initiatief komt voort uit de oproep ‘Denk als werkende mantelzorger mee over betere ondersteuning’ die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Via de middelen van het Europese project Like! organiseerde stad Roeselare diverse praattafels in de periode januari – mei 2019. Tijdens die praattafels ging de stad, samen met de mantelzorgers zelf, op zoek naar manieren om de dienstverlening voor mantelzorgers in de stad te verbeteren. Er werd besproken wat er al bestaat, wat nog beter kan en waar er nog nood aan is. Het grootste struikelblok voor mantelzorgers blijkt het vinden van de juiste informatie en weten bij wie ze terecht kunnen. Daarom lanceert de stad nu de nieuwsbrief mantelzorg, waarbij telkens één thema in de kijker wordt gezet. Per thema worden ook infofiches voorzien, waardoor mantelzorgers beschikken over een goede basisleidraad over bijvoorbeeld de zoektocht naar informatie, werk, psychologische ondersteuning,… Wie de nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich registreren op www.roeselare.be/mantelzorg.