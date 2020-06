Roeselare lanceert ‘Kernplan 2': 43 acties om de ultieme winkelstad te worden én blijven Charlotte Degezelle

29 juni 2020

19u58 8 Roeselare Met onder meer een heraanleg van het verkeersvrije deel van de verkeersvrije Ooststraat, het omturnen van de Delaerestraat tot groene terrassenstraat, een evenementenkalender, thematische winkelwandelroutes wil Roeselare zich samen met de handelaars en ondernemers meer dan ooit onderscheiden als winkelstad bij uitstek. Hiervoor werd het Kernplan 2 uitgewerkt dat niet minder dan 43 concrete acties en maatregelen bevat voor een bruisend Roeselare.

“We doen het qua leegstand met een cijfer van 8% goed ten opzichte van de andere centrumsteden. Maar dat is omdat we continu heel gerichte acties ondernemen”, opent burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Ten opzichte van drie jaar terug is de leegstand maar met één procent gestegen. Hadden we helemaal niet ingegrepen, dan hadden we echt met een probleem gezeten.” Hiermee verwijst de burgervader naar Kernplan 1, een reeks maatregelen om de Roeselaarse economisch welvarend te houden die in 2016 werden voorgesteld. Maar amper enkele jaren later is het al tijd voor een update, een vervolg. “De consument is grilliger, mondiger, er is de opmars van het digitale verhaal. Men wil ook overal voor de deur kunnen parkeren, maar tegelijkertijd kunnen shoppen in een groene boulevard”, aldus Declercq. “En dan was er ook nog de coronacrisis waardoor de handelaars het al helemaal niet gemakkelijk hebben. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, werkten we samen met de handelaarsverenigingen van het centrum en de deelgemeenten, een opvolger voor het eerste Kernplan uit.”

‘Instagrammable’

Dat Kernplan is opgebouwd rond vijf pijlers en bevat 43 concrete acties en maatregelen. Wat de shopper het meest zal merken is de inzet op een krachtig kernwinkelgebied dat focust op beleving. Roeselare moet volgens de burgemeester ‘Instagrammable’ worden. “Roeselare moet een fijne trekpleister zijn om te shoppen, te bezoeken en te verblijven. Daarom voorzien we een reeks ruimtelijke ingrepen”, duidt de burgermeester. “Dat kunnen kleinere ingrepen zijn zoals het herwaarderen van de kleine straatjes, sfeervolle openbare verlichting, het plaatsen van eyecatchers en spelelementen. Ook het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat wordt heraangelegd. Focus van de herinrichting ligt op beleving en moet van de Ooststraat de meest innovatieve, speelse, hippe, kindvriendelijke winkelwandelstraat van Vlaanderen maken.”

Omdat werken nooit goed gelegen komen voor handelaars gaan we uiteraard voor een goeie coördinatie en communicatie van de werkzaamheden zelf, willen we de hinder voor de handelaar beperken en waar nodig compenseren Burgemeester Kris Declercq (CD&V)

“De Vlamingstraat wordt een groene terrassenstraat waar ontmoeting en gezelligheid troef zijn. Ook de Noordstraat en de Ardooisesteenweg worden aangepakt. Omdat werken nooit goed gelegen komen voor handelaars gaan we uiteraard voor een goeie coördinatie en communicatie van de werkzaamheden zelf, willen we de hinder voor de handelaar beperken en waar nodig compenseren.” Naast infrastructurele ingrepen wordt ook werk gemaakt van een evenementenkalender waarin de speerpunten Koers, Shoppen en Voeding centraal staan, voetgangersbewegwijzering en thematische winkelwandelroutes.

Eén merk

Maar een attractieve stad is ook een stad die bruist en daarom wil de stad de economische groei van retailers en ondernemers stimuleren. “We willen onder meer handelaars die een testconcept willen realiseren in de stadskern de kans bieden een leegstaand pand uit de database Proef #VANRSL tot een jaar lang te huren. Met de actie ‘De Geziene Vitrine’ kunnen handelaars, ondernemers of verenigingen daarentegen een leegstaande vitrine inrichten en met Shop#VANRSL geven we subsidies aan wie een nieuwe of tweede zaak start, van twee panden één maakt of woongelegenheden voorziet op de eerste verdieping. Om dit te kunnen realiseren versterkten we onze dienst Economie met een deskundige handel, een KMO manager en een deskundige landbouw & voeding, horeca, markten & foren.”

Ook aan een communicatie- en marketingstrategie om Roeselare uit te dragen is gedacht. “We willen ons sterker in de markt zetten als één merk, gestoeld op het DNA van de stad met als troeven, voeding en KOERS.”

Relanceplan

Tot slot hakte COVID-19 er stevig in bij de handelaars en de horeca. Daar speelt de stad op in met financiële ondersteuning zoals de totale afschaffing van de terrassentaks, economische ondersteuning zoals de Oltegoare bonnenkrant, het nieuwe veilige shoppen en het organiseren van evenementen en activiteiten die inzetten op beleving. Al deze maatregelen zijn opgenomen in het eerder voorgestelde relanceplan.

Alle handelaarsverenigingen tonen zich positief over het plan. “Wij zijn alvast blij met het strenger beleid voor pop-ups die de bestaande handelaars beschermt”, zegt Stephan Gryspeerdt. “We moeten komaf maken met parasieten die maar enkele dagen in onze stad opduiken.” Unizo beschouwt daarentegen het uitdragen van Roeselare als merk als een zeer grote troef. Beveren Bruist en Ondernemend Rumbeke zijn op hun beurt betrokken dat ook de deelgemeenten betrokken zijn in het verhaal.

Het volledige Kernplan 2 is na te lezen op http://www.roeselare.be/kernplan.