Roeselare lanceert ‘Bertje’, de eerste virtuele stadsmedewerker CDR

01 oktober 2019

Roeselare Stad Roeselare lanceert de eerste virtuele stadsmedewerker. Met deze chatbot, die de naam 'Bertje' kreeg, wil de stad de digitale dienstverlening verder verbeteren voor zijn inwoners, toekomstige inwoners en bezoekers.

Bertje, die zijn naam ontleent aan Albrecht Rodenbach, is 24 op 24 en zeven op zeven beschikbaar vanop elk toestel. Het digitale hulpje beantwoordt algemene vragen over de producten en diensten van de stad, maakt je wegwijs op de stadswebsite en is een aanvulling op de website, het gratis 1788-nummer en WhatsApp.

Chatbot Bertje is ontwikkeld met innovatieve technologie die nog in volle ontwikkeling is. Je kunt Bertje op dit moment dan ook vergelijken met iemand die nog stage loopt en daardoor ook nog wat leergeld zal betalen. De beste manier om de kwaliteit van de chatbot te evalueren, is deze te lanceren voor een echt publiek met echte vragen. Als de testfase goed verloopt, zal de chatbot een vaste plaats op de website krijgen.