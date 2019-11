Roeselare laat kinderen proeven van vrijetijdsaanbod via Op Stap na school CDR

13 november 2019

Een groep kinderen uit het basisonderwijs volgde woensdagmiddag in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) een workshop keramiek onder begeleiding van Armeens keramist Arthur Aikazan. Dit in het kader van Op Stap na school, een samenwerking tussen het onderwijs, De Trompet, VOC Opstap, Agentschap inburgering en integratie, Arktos en de brugfiguur onderwijs die gesubsidieerd is binnen Elk Telt vanuit Stad Roeselare. “Tijdens de activiteiten van Op Stap na school bieden we een waaier aan activiteiten aan voor kinderen van eerste tot en met zesde leerjaar”, licht burgfiguur Dapnhé Debels toe. “Eén keer per maand kunnen ze proeven van verschillende vrijetijdsactiviteiten en laten we hen kennismaken met vrijetijd in clubverband in Roeselare. We bieden activiteiten aan, bekijken samen met de leerkrachten welke activiteit welk kind gesmaakt heeft en leiden de gezinnen, die verschillende drempels kennen tot instap in een club, toe tot dit aanbod. In september leerden we op woensdagnamiddag de jeugdbewegingen kennen. In oktober sportten we erop los tijdens workshops capoeira, taekwondo, skeeleren, voetbal, handbal, yoga, ropeskipping,… Vandaag is het centrale thema creativiteit. We proberen telkens connectie te maken met het bestaande aanbod door clubs uit de buurt uit te nodigen. Zo werken we vandaag samen met SASK.”