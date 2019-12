Roeselare krijgt subsidie van 290.000 euro voor slim waterbeheersingsproject CDR

21 december 2019

12u14 1

De Vlaamse regering kent op voorstel van Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) 290.000 euro toe aan de stad Roeselare voor haar project Smartwaterland. Naast Leuven is Roeselare de enige stad die financieel in de prijzen valt in het kader van de oproep Slim in de stadsubsidies. Dit net omdat het project Smartwaterland vernieuwend is en inspeelt op een wel heel specifieke nood. Roeselare werde de voorbije 19 jaar twee keer getroffen door wateroverlast Maar ook lage waterbeschikbaarheid en periodes van droogte komen meer en meer voor. Smartwaterland moet hier een antwoord op bieden. Het is de bedoeling een fijnmazig netwerk van pluvio- of regenmeters uitzetten. Roeselare schakelt daarvoor de scholen in, die met een 3D-printer de pluviometers zullen vervaardigen en verspreiden. Daarnaast zal de informatie van die pluviometers worden geanalyseerd. Dat maakt het mogelijk voorspellingen te doen en de strategische aanpak te bepalen. In geval van wateroverlast of droogte zullen hulpverleners, ook preventief, sneller kunnen handelen. De stad heeft de verplichting om minstens 30 procent van de middelen zelf in te zetten, al dan niet met de hulp van een privépartner. Het project moet binnen de drie jaar uitgerold zijn. “Smartwaterland is een mooi voorbeeld van hoe een stad door gebruik van data een domein dat van belang is voor alle inwoners veel systematischer kan aanpakken”, oordeelt minister Somers.