Roeselare krijgt 60.000 euro voor studie rond heropwaardering Krottegem CDR

15 november 2019

14u14 7 Roeselare Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) heeft een subsidie van 60.000 euro toegekend aan het stadsbestuur van Roeselare. Hiermee kan de stad een voorstudie laten uitvoeren rond de mogelijke heropwaardering van Krottegem.

Begin dit jaar konden steden een aanvraag indienen voor een subsidie uit het Vlaamse Fonds voor de stimulering van (groot-)stedelijke en plattelandsvernieuwing. De stad Roeselare diende ook een aanvraag in voor Krottegem. De wijk ‘over de statie’ was ooit een levendige arbeiderswijk, met een bloeiend verenigingsleven en een sterke industriële activiteit. Met het verdwijnen van de textielnijverheid is Krottegem een beetje geïsoleerd geraakt. Roeselare wil samen met de bewoners, handelaars en verenigingen onderzoeken hoe de wijk kan opgewaardeerd worden. Een onafhankelijke jury noemde het project in Roeselare alvast relevant omdat het inspeelt op uitdaging rond sociaal achtergestelde wijken in Vlaamse steden. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) is opgetogen. “We zijn overtuigd dat er in Krottegem een enorm potentieel aanwezig is, zowel bij de bewoners als in de infrastructuur. Ik ben blij dat de Vlaamse regering ons hierin steunt.”