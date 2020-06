Roeselare krijgt 1.267.000 euro uit Vlaams noodfonds, Ardooie 87.700 euro CDR

03 juni 2020

De Vlaamse regering maakt 87 miljoen euro vrij voor lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Bedoeling is het sociaal weefsel weer te doen heropleven. Het geld stroomt via het Gemeentefonds door naar de gemeentes, die er afzonderlijk mee aan de slag kunnen. “We weten dat we met deze impuls niet alle kosten kunnen mee dekken”, zegt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) “Maar het is in de eerste plaats een appreciatie voor de belangeloze inzet van zovele Vlamingen.” Roeselare mag rekenen op 1.267.441,77 euro, Ardooie krijgt 87.679,89 euro.