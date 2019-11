Roeselare kleurt rood op Rode Neuzen Dag CDR

29 november 2019

08u17 0

Roeselare is een Rode Neuzen Stad en daar kun je vrijdag, op Rode Neuzen Dag, niet naast kijken. Het Citroenstraatje kleurde rood, aan de gevel van het stadhuis op de Grote Markt prijkt een rode ballonnentoren en in het stadhuis word je verwelkomd met een ballonnenboog. Ook werd een oproep gelanceerd bij het stadspersoneel om zoveel mogelijk in het rood gekleed te komen werken. “We hebben er ook even aan gedacht de zebrapaden aan de Grote Markt in het rood te steken, maar het regenweer strooide roet in het eten”, zegt Mieke Vanderstraeten, publiekswerker gezondheid en veiligheid. “Wel hebben we de voorbije weken ook alle Roeselaarse Rode Neuzen Scholen logistiek ondersteund met stadsmaterieel. Het psychisch welbevinden van jongeren vinden we dan ook erg belangrijk.”