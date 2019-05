Roeselare is Gouden Trapper #GoWithTheVelo CDR

29 mei 2019

Stad Roeselare is verkozen tot één van de tien Gouden Trappers van de campagne #GoWithTheVelo. Uit de meer dan 222 inzendingen werd de Junichallenge van Stad en OCMW Roeselare geselecteerd. Go With The Velo is een fietscampagne van Cera, KBC en Mobiel 21 samen met VAB en vele trappende partners. Samen slaan ze de handen in elkaar om straffe fietsacties in Vlaanderen en Brussel op de pedalen te krijgen. Want fietsen is goed voor het milieu, een vlotte mobiliteit en onze gezondheid. Deze doelstelling sluit naadloos aan bij de Junichallenge VANRSL. Tijdens de maand juni worden de collega’s van Stad en OCMW Roeselare aangemoedigd om een maand lang de auto thuis te laten en op een alternatieve manier naar het werk komen. Verschillende collega-teams strijden tegen elkaar om zoveel mogelijk duurzame woon-werkverplaatsingen te maken. De aanmoedigingen tussen de teamleden en de creatieve verplaatsingen maken van deze Junichallenge een echt teambuildingsevenement. De Junichallenge is ooit gestart vanuit het ecoteam van het OCMW en kent nu voor het tweede jaar op rij een groot succes bij het personeel van Stad en OCMW. Meer dan 200 collega’s, of bijna 30%, nemen deel aan deze actie. Tijdens de Junichallenge spannen de fietsverplaatsingen de kroon. Dankzij deze inspanningen van de collega’s wint de stad nu 1.250 euro als ‘Gouden Trapper’ en een foodtruck ter waarde van 450 euro.