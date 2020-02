Roeselare investeert in 800 nieuwe straatvuilnisbakken, maar test eerst verschillende types uit CDR

11 februari 2020

14u52 3 Roeselare Stad Roeselare wil de komende vier jaar de straatvuilnisbakken vervangen door ergonomische en gebruiksvriendelijke vuilnisbakken.

Tussen 2021 en 2024 zullen achthonderd vuilnisbakken vervangen worden. De aankoop van de nieuwe vuilnisbakken verloopt via een Europese aanbesteding. “Maar we gaan niet over één nacht ijs”, verzekert schepen Marc Vanwalleghem (CD&V). “Daarbij brengen we de beste locaties in kaart, rekening houdend met de bereikbaarheid van de vuilnisbakken, de noodzaak van een vuilnisbak en zo verder. Te kleine vuilnisbakken die te vaak geledigd moeten worden, komen niet meer in aanmerking. Tegelijk streven we naar esthetische uniformiteit en een brede inzetbaarheid. Ook ergonomie en gebruiksvriendelijkheid, zowel voor de gebruikers als voor de stadsmedewerkers die de vuilnisbakken ledigen, staan centraal. Ook moeten alle nieuwe vuilnisbakken een peukenbak hebben. Dan hebben de rokers in Roeselare geen enkel excuus meer om hun peuk op straat te gooien.”

Testfase van twee maanden

In het najaar start de stad met een proefopstelling. Al wie inschreef op de aanbesteding moet zijn vuilnisbak aanleveren. Gedurende twee maanden zullen de verschillende types naast elkaar opgesteld worden. Zo kan de stad grondig testen. De ervaringen van zowel de stadsmedewerkers als de gebruikers zullen meegenomen worden in de evaluatie. Naast de prijs zullen deze testresultaten beslissend zijn voor de keuze van de nieuwe vuilnisbak. De eerste nieuwe vuilnisbakken zullen begin 2021 in het straatbeeld verschijnen.