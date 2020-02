Roeselare installeert vuilnisbakjes in herentoiletten voor stomapatiënten CDR

07 februari 2020

08u40 0 Roeselare Stad Roeselare gaat in op de oproep van Kom op tegen Kanker en StomaVlaanderen om meer aandacht te hebben voor stomapatiënten en de toiletten stomavriendelijker te maken.

België telt twaalfduizend stomadragers. Deze groep patiënten kent in het dagelijkse leven een aantal praktische problemen die vaak met een kleine aanpassing of een beetje begrip vlot aangepakt kunnen worden. Zo stelden de mannelijke stomapatiënten de vraag of er vuilbalkjes kunnen geplaatst worden in de (heren)toiletten. Vandaag moeten ze nog al te vaak terecht in het publieke deel van de toiletten om hun opvangmateriaal te deponeren. Dit is vrij confronterend voor de patiënt en wordt door sommige andere gebruikers als vies aanzien. Daarom plaatst de stad in 31 toiletten op 19 locaties vuilbakjes. Je vindt ze onder andere in de herentoiletten van het stadhuis, het Welzijnshuis, de stedelijke sportinfrastructuur, heel wat vrijetijdslocaties, zoals KOERS, Expo Roeselare, OCAR, Trax, Ter Posterie, Galerie Blomme en de gebouwen van STAP en SASK. De vuilbakjes worden aangeduid door middel van een sticker op de deur van het herentoilet.