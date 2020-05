Roeselare houdt openbare tennisvelden dicht ondanks versoepeling Sam Vanacker

10 mei 2020

15u44 0 Roeselare Sinds 4 mei is het terug toegestaan om in open lucht te tennissen, maar in Roeselare zijn de drie openbare tennispleintjes voorlopig nog steeds dicht. Volgens de politie kan de veiligheid bij openbare tennisvelden niet voldoende gegarandeerd worden.

Buurtbewoner Georges Decoene, die in de omgeving van de openbare tennisvelden in de Beekstraat woont, had verwacht dat de pleintjes deze week zouden heropenen, maar dat gebeurde niet. “Op donderdag stuurde ik een mail naar de stad met de vraag om de tennispleinen te heropenen. De dag nadien kreeg ik antwoord dat dat niet zou gebeuren. Sterker nog, er hangt zelfs een nieuw slot sinds vrijdag. Bijzonder spijtig, want de spelers staan altijd 6 tot 8 meter uit elkaar. In de tennisclubs kan nochtans wel terug gespeeld worden. Spijtig dat mensen zonder een duur abonnement geen balletje mogen slaan.”

De politie en het stadsbestuur bevestigen dat de openbare tennispleinen gesloten blijven. “In veel gevallen ligt het tennisterrein naast een speelpleintje. Zolang de regels voor de speelpleinen niet versoepelen hebben we beslist om de tennisterreinen gesloten te houden om samenscholingen te vermijden”, zegt korpschef Curd Neyrinck. “Een ander probleem is dat we niet kunnen controleren of de tennisrichtlijnen correct nageleefd worden. Zo moet er bijvoorbeeld altijd ter plaatse desinfecterend product aanwezig zijn. Bij de tennisclubs is dat te doen, maar op een openbaar terrein is dat praktisch onhaalbaar. De stad kan moeilijk aan elk tennisterrein een steward zetten.”