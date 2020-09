Roeselare herdenkt gesneuvelde soldaten met herinneringsbord en zitbanken Valentijn Dumoulein

06 september 2020

20u57 0 Roeselare Bij de herdenking van de bevrijding van Roeselare, zondag precies 76 jaar geleden, onthulde de Poolse ambassadeur een herinneringsbord. Dat vertelt het verhaal van de bevrijding van de Rodenbachstad in de nacht van 6 op 7 september 1944 door de Poolse generaal Maczek.

De plechtigheid begon met een toespraak en bloemenhulde door het stadsbestuur, Poolse delegaties en vaderlandslievende verenigingen aan het Pools monument op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Aansluitend onthulde de Poolse ambassadeur Arthur Orczechowski een herinneringsbord. “Het monument vermeldt enkel de namen van de soldaten”, zegt schepen Dirk Lievens. “Hun gezichten waren onbekend, maar na opzoekwerk in Britse archieven beschikken we nu over hun foto’s. Die zijn verwerkt in het herinneringsbord en zo geven we de bevrijder voor het eerst een gezicht.”

Het bord maakt deel uit van het project Historia in Situ, latijn voor ‘hier op deze plaats is geschiedenis geschreven’. De Stad plaatste, in samenwerking met Terf, reeds een 10-tal dergelijke borden in de stad. De ambassadeur onthulde ook twee zitbanken die op speciale wijze zijn aangekleed. De ene brengt een eerbetoon aan generaal Maczek, de andere herinnert verzetshelding Simonne Brugghe. Tot slot bracht hij een bezoek aan de Duitse bunker in de Sint-Hubrechtsstraat. Het grote publiek kan die bunker op Open Monumentendag 13 september van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur bezoeken.