Roeselare herdenkt Franse verdedigers en bevrijders CDR

11 oktober 2020

12u40 0

De delegatie Souvenir Français Roeselare organiseerde zondagochtend, in samenwerking met Stad Roeselare en de Verbroedering Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare (VVVR), op de oude stedelijke begraafplaats een herdenking van de Franse gesneuvelden. “We herdenken vandaag de Franse soldaten die Roeselare verdedigden in 1914 en bevrijdden in 1918”, zegt Geert Messiaen, voorzitter van de VVVR. De herdenking verliep coronaproof met onder meer mondmaskers en een verplichte registratie van de aanwezigen. Thierry Van Paemel, voorzitter van delegatie Souvenir Français Roeselare, legde tijdens zijn toespraak ook de link met de huidige crisis. “De jongens die hier begraven liggen, verlieten indertijd hun land en familie om te strijden voor onze vrijheid. Nooit keerden ze terug naar huis. Door Covid-19 werden velen opgenomen in het ziekenhuis. Ze kregen er geen bezoek, geen liefkozingen van hun geliefden,…. Ook in de rusthuizen zagen we gelijkaardige situaties. Helemaal op het einde van hun strijd was er niemand om hun hand vast te houden.”

Tijdens de plechtigheid, die werd opgefleurd door enkele gedichten gebracht door kinderen, klaroenblazers en bloemenhuldes, werden ook twee mensen in de bloemen gezet. Johan Pauwels kreeg de bronzen medaille van de Souvenir Français, vaandrig Jean-Paul Formesyn de gouden medaille.