Roeselare herdenkt bevrijding: “We willen ook de Poolse gemeenschap bereiken” Charlotte Degezelle

27 augustus 2019

09u29 0 Roeselare Stad Roeselare plant samen met tal van partners een grootschalige herdenking van de 75e verjaardag van de bevrijding door de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek. Dit samen met de Roeselarenaars maar bovenal ook met de Poolse gemeenschap in de Rodenbachstad en het omliggende. Op het programma staan naast de traditionele plechtigheden onder meer een Poolse week in CC De Spil, een fietstocht, de vertoning van uniek beeldmateriaal, een boottocht en een reeks lezingen.

“Het is onze plicht te blijven herinneren aan onze bevrijders die gestreden hebben voor onze hedendaagse vrijheid en democratie”, opent Geert Messiaen, voorzitter van de Nationale Vereniging Miliciens en Beroepsmilitairen van België (NVMBB), afdeling Noord- en Midden West-Vlaanderen. ”De Eerste Poolse Pantserdivisie die onze regio bevrijdde was bijna 16.000 man en 381 tanks sterk. 400 divisiesoldaten lieten het leven in ons land, acht Polen vielen voor Roeselare.” Herdenken is exact wat Roeselare dit jaar, 75 jaar nadat de stad bevrijd werd door de Polen, doet. In het voorjaar werden al diverse activiteiten van een expo tot een totaalspektakel op poten gezet. Nu de exacte verjaardag van de bevrijding eraan komt, maakt men zich op voor een tweede reeks activiteiten. “Hiermee willen we ook de Poolse gemeenschap bereiken”, zegt schepen Dirk Lievens (CD&V). “In Roeselare wonen zo’n 540 Poolse gezinnen en ook in de ruime regio zijn er heel wat Polen aanwezig. We willen hen graag samenbrengen rond het thema van de bevrijding.” Dat gebaar wordt gesmaakt. “De reacties zijn heel positief”, weet Bronia Magiera, voorzitster van het Pools Memorandum. “Het wordt enorm geapprecieerd dat Roeselare zoiets doet voor de Polen. Zelfs op de Poolse ambassade.”

Voor de grootschalige herdenking bundelen verschillende partners de krachten. Zo organiseert CC De Spil een Poolse week. “Van 7 tot 15 september brengen we voorstellingen die een link hebben met Polen”, weet Stefanie Da Silva Lemos. “Starten doen we met een gratis pianoconcert van Anna Ciborowska, afsluiten met gratis Poolse kinderfilms. Tussenin staan er vier kwaliteitsvolle Poolse films op de agenda die onder meer een beeld schetsen van Polen onder de Russische en Duitse bezetting.” De NVMBB en het Pools Memorandum plannen op hun beurt op 8 september vier plechtigheden. “We starten om 9 uur aan het Pools monument op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt waar militaire voertuigen en een detachement van Poolse en Belgische militairen zal zijn”, weet Geert Messiaen. “Om 10.15 uur zal de Roeselaarse scouts de Poolse en Belgische vlaggen hijsen als eerbetoon aan scoutsmeisje Simonne Brugghe die een belangrijke rol speelde bij de Roeselaarse bevrijding en om 10.40 worden op de Oude Stedelijke begraafplaats vredesduiven gelost en herinneren we de acht gesneuvelde Poolse soldaten. Tot slot is er om 12.20 uur nog een huldebetoon aan de gedenkplaats voor Generaal Maczek op de Grote Markt met het groot akkoord vanuit de Sint-Michielstoren. In de namiddag is er trouwens om 16 uur ook nog een orgeconcert in de Augustijnenkerk door Eric Hallein.” Als opwarmertje voor dit alles kan je dankzij de Delegatie Souvenir Français Roeselare fietsen of wandelen in het spoor van de Poolse eenheden. “Via een uitgepijld parcours van 12 kilometer kom je langs alle belangrijke plaatsen die herinneren aan de bevrijding”, zegt voorzitter Thierry Van Paemel. “Gratis inschrijven en starten doe je aan KOERS van 10 tot 15 uur waar je een stratenplan en infobundel krijgt.”

Tot slot brengen ook een reeks lezingen en filmvoorstellingen de bevrijding in herinnering. Op 5, 12 en 29 september en 3 oktober zijn er in het stadhuis, telkens om 20 uur, gratis lezingen door stadsarchivaris Willy Vallaey met focus op Roeselare over achtereenvolgens, de bezetting, de collaboratie en het verzet, de bevrijding en het herstel van de stad, de economische crisis en repressie. Het filmarchief toont op hun beurt op dinsdag 10 en 24 september om zowel 14.30 als 17 uur in de gemeenteraadszaal unieke beelden over de bevrijding van Roeselare en op woensdag 18 september toont regisseur Bart Verstockt in CC De Spil een film over de bevrjding waarin Roeselaarse burgers het woord nemen gevolgd door een film waarin de Polen hun verhaal vertellen. Tot slot is er op 28 september nog een boottocht met Poolse muziek en catering en waar de Poolse bevrijding wordt belicht.

