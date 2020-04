Roeselare heeft 120.000 mondmaskers voor eenmalig gebruik op voorraad CDR

22 april 2020

De exit uit de coronacrisis is in volle voorbereiding door de federale regering. Mondmaskers lijken hierbij essentieel te worden. Stad Roeselare is hier op voorbereid. “Al op 19 maart bereidden we mogelijke nieuwe maatregelen voor en gaf ik, naast de inspanningen die zovele Roeselarenaars toen ook deden voor onze zorgverleners, de opdracht tot het aanmaken en bestellen van een strategische voorraadstock mondmaskers voor de Roeselarenaars zelf”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Momenteel hebben we dan ook 120.000 mondmaskers voor éénmalig gebruik voor noodsituaties in voorraad.” Samen met de andere burgemeesters in de regio Midden-West-Vlaanderen werd bovendien het initiatief genomen om ook nog een groepsaankoop van herbruikbare mondmaskers op te starten. De Stad Roeselare wacht nu de nadere instructies van de federale overheid van vrijdag eerstkomend af om na te gaan hoe de eventuele verspreiding van mondmaskers via het federale/Vlaamse circuit zal verlopen en op welke wijze de nieuwe bestelling herbruikbare mondmaskers hierin betrokken kan worden voor de Roeselarenaars. Daarna zullen ze communiceren over hoe die verspreiding van mondmaskers kan gebeuren.

Ook zelf mondmaskers maken kan uiteraard nog. Op https://maakjemondmasker.be vind je alle info om zelf een mondmasker te maken.

