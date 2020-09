Roeselare geniet van coronaproof editie van Autoloze Zondag Sam Vanacker

20 september 2020

16u08 3 Roeselare Door de coronamaatregelen viel er weliswaar wat minder te beleven dan anders op Autoloze Zondag in Roeselare en de grote drukte bleef uit, maar de gezinnen die zondag de fiets namen om het autoloze centrum te verkennen kregen daar geen spijt van.

Op het De Coninckplein konden kinderen zich uitleven met reuzengrote gezelschapsspelen, terwijl het volledige Polenplein omgetoverd was tot een groot fietsparcours. Op de Onze-Lieve-Vrouwenmarkt hadden de Krottegemse Ransels, De Andere Steenweg en vzw Inval dan weer voor coronaproof optredens gezorgd. Niet alleen fietsers waren trouwens koning zondag, want in de loop van de namiddag slingerde er ook een colonne van zowat 50 rolschaatsers, skeeleraars en fietsers doorheen de stad voor de tweede editie van de Roller Parade. Ook in het stadspark tot slot was het zondag gezellig druk dankzij de eerste editie van Theater in het Park. Vijf Roeselaarse toneelverenigingen brachten er om de drie kwartier een minitheaterstukje. Bij nagenoeg elk optreden zaten alle 25 de stoelen vol. “De rust in de stad is fantastisch”, zegt Greet (35), die samen met haar man en twee kinderen aan het Polenplein staat. “Het voelt heel bijzonder om pal in het midden van straten te kunnen fietsen waar er normaal auto’s staan aan te schuiven. Het moet sinds de lockdown geleden zijn dat het nog zo rustig was in Roeselare. Met dat verschil dat het dit keer als een verademing voelt.”