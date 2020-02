Roeselare gelooft niet in digitale beloningssystemen om meer kinderen op de fiets te krijgen: “Veilige schoolomgevingen zijn belangrijker” CDR

18 februari 2020

08u03 0 Roeselare CD&V-raadslid Ria Vanzieleghem wil dat meer kinderen per fiets naar school komen omdat dit een positieve impact heeft op de luchtkwaliteit en omdat de vele ouders met hun wagen voor onveilige verkeerssituaties zorgen.

“Verschillende gemeenten zetten slimme technologieën in om ouders en kinderen te sensibiliseren en te stimuleren om te kiezen voor een duurzame verplaatsing. Onder andere Harelbeke en Wevelgem lanceerden het ‘high five’-project waarbij leerlingen een polsbandje krijgen en kunnen highfiven aan verschillende palen die op de meest veilige weg naar school zijn geplaatst. Zo sparen ze punten voor een leuke beloning. Izegem werkt met Buck-e, waarbij een sensor op de fiets of de rugzak de verplaatsing registreert, wat dan weer digitale munten oplevert die kunnen omgeruild worden bij de lokale handelaar voor een filmticket of een gratis zwembeurt. Scholen die aan de slag gingen met zo’n systemen zagen het aantal wandelende en fietsende leerlingen met gemiddeld vijftig procent stijgen.”

Te duur en te kort effect

Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) wijst er op dat de impact van zulke beloningssystemen vaak kort is. “Ze leiden inderdaad tot een gedragsverandering, maar onderzoek leert dat mensen snel weer in hun oude patronen vervallen als het project eindigt. Net daarom vinden we zulke oplossingen te duur. We hebben berekend dat zo’n systeem alleen al voor het stedelijk onderwijs voor één schooljaar negentigduizend euro zou kosten. We vinden het dan ook belangrijker te investeren in veilige schoolomgevingen en toegangsroutes. We zijn nu alles aan het oplijsten om dan met een dossier naar Vlaanderen te stappen.”