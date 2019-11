Roeselare gaat weer op zoek naar Junior Stadsdichter CDR

20 november 2019

10u57 0 Roeselare Voor het vierde jaar op rij gaat Roeselare op zoek naar een Junior Stadsdichter, een wedstrijd waarmee jongeren hun talent kunnen laten zien.

25 klassen hebben zich ingeschreven. De leerlingen worden voorbereid via workshops door leerkrachten van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Zo trok Karolien Verscheure woensdagochtend naar De Bever in Beveren om de klas van juf Louise Vandoorne aan het dichten te krijgen. “Thema van de wedstrijd is dit jaar koers”, weet Janne Jacobs van de dienst Publiekswerking. “Denk hierbij niet alleen aan wielrennen of ons museum, maar ook aan beweging, snelheid of het varen van een nieuwe koers. Na de workshops kunnen de leerlingen dit jaar voor het eerst aan de slag met een poëziekoffer waarbij Pia Poëzie de kinderen door het bos van woorden en zinnen loodst om zo tot een straf staaltje poëzie te komen. Op 30 januari maken we bekend wie de Junior Stadsdichter 2020 wordt en Ella Vanblaere opvolgt. Ook kinderen uit het vijfde of zesde leerjaar die individueel willen deelnemen, kunnen hun gedicht nog tot en met 15 december binnenbrengen aan de balie van ARhus op De Munt. De winnaar wordt verrast met een workshop en een uitstap voor de klas. Ook willen we het winnende gedicht weer een plekje geven in het straatbeeld. De top vijf van vorig jaar wordt nu trouwens verspreid op broodzakken”, besluit Janne.