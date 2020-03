Roeselare gaat op zoek naar de hartelijkste buur CDR

04 maart 2020

Voor het 11e jaar op rij organiseert stad Roeselare op 29 mei de Dag van de Buren. Na een warme jubileumeditie wordt het initiatief dat buren dichter bij elkaar moet brengen deels in een nieuw kleedje gestopt. “We roepen de deelnemers aan de Dag van de Buren op om hun hartelijke buurt te nomineren zodat we die op 29 mei in de bloemetjes kunnen zetten”, vertelt gebiedswerker Tania Samyn. “Ken je een uniek persoon in je straat, buurt of wijk? Iemand die via kleine gebaren een groot verschil maakt door bijvoorbeeld boodschappen te doen voor anderen, op ziekenbezoek te gaan of zwerfvuil te ruimen? Nomineer dan je hartelijke buur voor 3 april via www.buurten.roeselare.be. Wij zullen de drie meest hartelijke verhalen selecteren en die personen op de Dag van de Buren letterlijk in de bloemen zetten.” Tweede nieuwigheid zijn de te winnen geschenkpakketten. “Deelnemers aan de Dag van de Buren kunnen al langer animatie, gaande van een stukje theater tot een muziekoptrede, winnen door een foto van een door hen versierde stoel of de grote Dag van de Buren-stoel die in de stad rondreist te mailen naar samenleven@roeselare.be”, gaat Tania verder. “Vanaf dit jaar kunnen ze ook opteren voor het winnen van een geschenkpakket bestaande uit een voucher voor 75 euro die ze kunnen inruilen voor materiaal, herbruikbare bekers en vlaggetjes. De foto moet ons wel bereiken voor 10 mei.”

Inschrijven voor de Dag van de Buren kan nog tot 25 mei via inschrijvingen.roeselare.be.