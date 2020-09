Roeselare gaat in gesprek met inwoners over toekomst site VDL Bus CDR

22 september 2020

Door de verhuis van busbouwbedrijf VDL Bus naar het nieuw regionaal bedrijventerrein Beveren-Krommebeek zal de huidige site in het centrum van Beveren op korte termijn gedeeltelijk leeg komen te staan. Dit biedt kansen voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De stad Roeselare maakt hiertoe een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Jonckerspark” op. De eerste stap in dit proces is een publieke raadpleging waarbij ze input vragen aan de bevolking. Deze periode loopt van nog tot en met maandag 16 november. Het dossier ligt ter inzage op het stadhuis en kan je na afspraak inkijken. Een reactie indienen kan vervolgens via ruimtelijkeplanning@roeselare.be. Daarnaast zijn er ook enkele participatiemomenten. Die vinden plaats in de gemeenteraadszaal van het stadhuis. De eerste participatiesessie is vanavond al ingepland, de volgende op woensdag 23 september, dinsdag 29 september en woensdag 30 september. Inschrijven is hiervoor noodzakelijk en kan via https://www.roeselare.be/formulier/participatiemoment-rup-jonckerspark. Deelnemers worden gevraagd een mondmasker te dragen, handen te ontsmetten aan de ingang en afstand te bewaren van de andere aanwezigen.