Roeselare en Be Planet zoeken burgers die duurzame projecten in de stad willen lanceren Valentijn Dumoulein

08 september 2020

17u09 0 Roeselare Het stadsbestuur van Roeselare en Be Planet zijn op zoek naar burgers en verenigingen die een project rond duurzaamheid willen opstarten. Met de campagne Proximity, waar Roeselare als eerste Vlaamse stad aan mee werkt, willen ze lokale spelers uit de bedrijfswereld samenbrengen met burgers en verenigingen om die projecten te realiseren. Op 15 september vindt de lancering van de campagne plaats.

“Deze campagne is er voor burgers, verenigingen, bedrijven, handelaars, scholen, coöperaties en organisaties”, zeggen schepen Michèle Hostekint en Katrien Desrumaux van Be Planet. “Iedereen krijgt de kans om met eigen beschikbare middelen en volgens de eigen wensen mee te bouwen aan een mooie stad. Dat kan een project zijn waarbij je ontharding in het straatbeeld stimuleert, maar evengoed rond daktuintjes of stadslandbouw. Zo heeft de stad zelf al plannen omtrent twee pluktuinen. Vooral de link tussen het sociale en het duurzame is daarbij interessant. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen die geen job hebben omgeschoold worden tot tuinier en dan een rol in een van die projecten spelen.”

Budget van 43.000 euro

Op 15 september wordt de campagne om 19 uur toegelicht in The Pink Building by Maister in de Ovenhoek 5. “We nodigen deelnemers uit om na te denken over een ideale, duurzame toekomst rond thema’s als circulaire economie, lokale voeding, anders wonen, natuur en energie”, vult stadsmedewerker Arne Demyttenaere aan. ‘Dit kan meteen al leuke ideeën opleveren. Na die lancering volgt een projectoproep, die een subsidie van 2.500 tot 10.000 euro aan de geselecteerde projecten geeft. Een jury, waar ook de burger deel kan van uitmaken, maakt die selectie. In totaal hebben de stad en enkele bedrijfspartners een budget van 43.000 euro om verschillende projecten te realiseren. “

“Ook projecten die reeds bestaan en een financieel duwtje in de rug kunnen gebruiken, mogen deelnemen. In een derde fase volgt een oproep aan ondernemers en lokale bedrijven om zich aan te sluiten zodat ze hun ervaringen kunnen delen en concrete acties dicht bij huis kunnen ondersteunen. Tot slot volgt er een grote mobilisatiecampagne die iedereen in staat stelt zich in te zetten voor de projecten naargelang zijn middelen of wensen. Dat kan via financiële of materiële giften, maar evengoed via vrijwilligerswerk.”

Er zijn nog enkele plaatsjes voor het lanceringsevenement. Inschrijven kan via https://roeselare.proximitybelgium.be. Wie te laat was om te reserveren kan via https://livestream.proximitybelgium.be mee volgen.