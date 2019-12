Roeselare doet mee aan De Grote Grondvraag CDR

18 december 2019

06u41 1 Roeselare Hoe gezond is uw grond? Dat onderzoekt De Grote Grondvraag. Samen met alle Vlaamse gemeenten brengt OVAM in kaart welke gronden gezond zijn en welke niet. Zo wil het verontreinigde gronden opsporen en saneren om elke vierkante meter grond in Vlaanderen weer gezond te maken. Sinds deze week staat ook Roeselare op de kaart.

Roeselare is goed voor 3.500 van alle 187.000 risicopercelen over de driehonderd Vlaamse gemeenten. “Dat is een groot aandeel, dat onder andere te wijten is aan de vele bedrijvigheid in onze ondernemende stad, ook in het verleden”, zegt schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V). Op www.degrotegrondvraag.be kom je als grondeigenaar te weten of er voor jouw grond een risico is op historische vervuiling. Dat kan eenvoudig door je adres in te geven. “Wie eigenaar blijkt te zijn van risicogrond, hoeft zich niet onmiddellijk zorgen te maken”, gaat de schepen verder. “Als je de grond kocht nadat de vervuilende activiteiten werden stopgezet, neemt OVAM de onderzoeksplicht en eventuele saneringsplicht op zich. Daarnaast moet niet elke risicogrond gesaneerd worden. Een bodemonderzoek biedt vooral informatie en zekerheid over de toestand van de grond.”

Het is de stad die de risicogronden aanduidt op haar grondgebied op basis van informatie uit milieuvergunningen of andere archiefinformatie. Ga je niet akkoord, heb je nieuwe informatie of heb je vragen? Je kunt altijd terecht bij de dienst Omgevingsvergunningen via milieuvergunningen@roeselare.be of op 051/26.22.90.