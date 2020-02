Roeselare blijft inzetten op CNG-wagens CDR

17 februari 2020

09u45 0 Roeselare Het Roeselaarse stadsbestuur blijft geloven in CNG-wagens. Dat kwam Filip Deforche, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang, te weten via een schriftelijke vraag. “Het stadsbestuur kocht jaren geleden de eerste CNG-wagens aan en ik wou weten hoe ze reageren op recente berichten die onrustwekkend zijn over de milieuvriendelijkheid van CNG”, aldus Deforche.

“Jarenlang werd ons voorgehouden dat CNG zowat de meest ecologisch bewuste brandstof zou zijn, naast of net na elektrisch aangedreven wagens. Nu vernemen we dat de Vlaamse regering eraan denkt om de fiscale en financiële stimuli te schrappen, omdat CNG zelfs vervuilender zou zijn dan diesel”, gaat Deforche verder. “Ik vroeg me dan ook af of het stadsbestuur verder gaat op het ingeslagen pad.” Stad Roeselare kocht in 2013 de eerste CNG-wagens aan en hun wagenpark telt er op vandaag al 15.

Het stadsbestuur liet aan Deforche weten dat ze hun aankoopgedrag voortdurend bijsturen op basis van nieuwe inzichten en dat ze de wetenschappelijke evolutie nauwgezet in de gaten te houden. “Na contact met de VVSG en het Departement Omgeving begin februari wordt ons bevestigd dat CNG -voor bepaalde toepassingen- anno 2020 nog steeds de meest milieuvriendelijke optie is. We kiezen in eerste instantie voor elektrisch, daarna CNG, daarna benzine en indien er geen andere mogelijkheid is, dan pas voor diesel. De eerste twee opties zijn niet voor alle types voertuigen beschikbaar. En dan nog kiezen we de meest milieuvriendelijke benzine of diesel, door rekening te houden met de ecoscore”, luidt het antwoord. Verder geeft de stad ook mee dat de CNG-wagens werden aangekocht via een raamcontract van Eandis, waardoor kortingen op de aankoop konden worden bedongen. De totale investering voor CNG-wagens over 10 jaar bedroeg 727.872 euro. Op de brandstof kon over een periode van acht jaar met deze wagens zo’n 17.150 euro worden bespaard en het totale kortingsbedrag bedroeg 40.500 euro.

Deforche laat weten het aankoopbeleid verder op te volgen. “De zorg voor een gezonde, net als een veilige en herkenbare, leefomgeving van de burgers is voor het Vlaams Belang belangrijk.”