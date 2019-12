Roeselare bindt de strijd aan met sigarettenpeuken: “Peuken horen in de vuilbak, niet op de grond” Charlotte Degezelle

05 december 2019

13u51 5 Roeselare Roeselare trekt samen met de lokale horeca en enkele studenten van Hogeschool Vives ten strijde tegen sigarettenpeuken. Om het straatbeeld weer proper te krijgen, worden de komende weken zeventienduizend peukenhoudertjes verdeeld via 180 horecazaken. In de toekomst zullen de peukentasjes ook te koop zijn.

De netheid van het openbaar domein is al jaren een prioriteit van het Roeselaarse stadsbestuur. Uit de Stadsmonitor 2016 was gebleken dat minder dan de helft van de Roeselarenaars tevreden was over de netheid van straten en pleinen. De inspanningen van het stadsbestuur lonen, want in 2018 was al 68 procent van de burgers tevreden over de netheid van hun omgeving. “Je ziet in het straatbeeld dat onze netheidscampagne een echt verschil maakt”, meent schepen van Netheid Marc Vanwalleghem (CD&V). “Vandaag schakelen we een versnelling hoger en willen we een einde maken aan de vele sigarettenpeuken. Het is niet alleen geen fraai beeld, het duurt bovendien vijftien jaar voor een sigarettenfilter afgebroken is.”

Gratis tasjes

Om de peuken te bannen, bundelt de stad de krachten met de horeca en studenten van Vives. “De enige oplossing is het correct weggooien van peuken bij het restafval”, weet milieuambtenaar Martine Lakiere. “Daarom gaan we zeventienduizend gratis peukentasjes verdelen. Je zult de zakjes in 180 horecazaken vinden. Eens die voorraad op is, zullen we ze verkopen voor een euro.”

Claude Vanbesien, zaakvoerder van café Den Arend en voorzitter van het Horecamanagement, steunt het project. “We zullen de peukentasjes volop promoten. Het probleem is alleen maar erger geworden sinds het rookverbod. Mensen staan voor het café of voor winkels te roken en gooien hun peuken op de grond. Ik ben het alvast beu.” Horeca-uitbaters kunnen bij Claude terecht om de peukenhouders op te pikken.

De peukenhouders worden geproduceerd door het bedrijf Coop van Roeselarenaar Kris Vanlerberghe. “We verdelen onze peukenzakjes onder andere in Japan en de Verenigde Staten, waar ze aangeboden worden in nationale parken. Roeselare is de eerste Belgische stad waarmee we in zee gaan. Na het ledigen kun je de houder uitwassen en nog enkele maanden hergebruiken. We hopen op een dag op een punt te komen dat het hip is om een peukenhouder op zak te hebben.”

Ik gooide mijn peuken altijd gewoon op de grond. Tot ik erover werd aangesproken door een Mooimaker. Ik besefte dat hij gelijk had Vanessa Acx

Nog meer initiatieven

De eerste peukenhouder werd donderdagochtend overhandigd aan Vanessa Acx. Zij liep eerder deze week het stadhuis binnen met de vraag of er in Roeselare al zoiets te krijgen was. “Ik rook vijftien sigaretten per dag en gooide mijn peuken gewoon op de grond. Tot ik erover werd aangesproken door een Mooimaker. Ik besefte dat hij gelijk had. Als we allemaal onze peuken op de grond gooien, wordt het problematisch. Voortaan heb ik mijn peukentasje altijd op zak en ik ga ook andere rokers hierop wijzen.”

Ook studenten van Vives hebben voor een schoolproject de onderneming Smokebag Company opgericht en zullen gelijkaardige peukenzakjes verdelen. Zij focussen zich op jongeren in het uitgaansleven. Roeselare gaat daarnaast ook extra peukenhouders plaatsen aan de toegang van stadsgebouwen en ook alle openbare vuilnisbakken worden vernieuwd door uniforme exemplaren, inclusief peukenhouder.