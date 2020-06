Roeselare besproeit voortaan eigen groen met opgepompt grondwater: “We moeten spaarzaam omgaan met dat ‘blauwe goud’” Charlotte Degezelle

22 juni 2020

15u02 0 Roeselare Stad Roeselare heeft een droogteplan klaar waarmee het wil anticiperen op periodes van lange droogte. Opmerkelijk hierbij is het opvangen van het opgepompte grondwater dat vrijkomt bij bouwprojecten. Dat water wordt vervolgens hergebruikt. Nu gebeurt dit alleen door de stadsmedewerkers, die het water onder andere gebruiken om bloemen en planten in het straatbeeld te bewateren, maar er wordt ook onderzocht hoe particulieren of landbouwers dit water zouden kunnen gebruiken.

Voor het vierde jaar op rij worden we geconfronteerd met een lange periode van droogte. Sinds begin dit jaar viel er maar 295,20 liter neerslag per vierkante meter. Rekening houdend met een maandgemiddelde van 70,80 liter neerslag per vierkante meter zou er eind juni normaal al 424,80 liter regen gevallen moeten zijn. Er viel dit jaar dus uitzonderlijk weinig regen in Roeselare. Bovendien was de regen onvoldoende om de droogte van de voorbije jaren op te halen. “We moeten dus uiterst waakzaam zijn, zeker nu de zomer nog maar net begonnen is”, zegt schepen van Waterhuishouding Marc Vanwalleghem (CD&V). “Het zogenaamde ‘blauwe goud’ is noodzakelijk en we moeten er spaarzaam mee omgaan.”

Droogteplan

Net daarom maakte de stad werk van een droogteplan. De stad kocht onder andere al grond in de Gabriëlstraat aan voor de aanleg van een waterspaarbekken bij de Vlietputbeek, diende een bouwvergunning in voor de realisatie van een bufferbekken aan de Collievijverbeek en legde strengere normen op bij verkavelingen en bedrijventerreinen, zoals het Roobaertpark en het Krommebeekpark. “We gaan optimaal inzetten op waterhergebruik”, gaat schepen Vanwalleghem verder.

Het steekt de ogen uit, zeker in periodes van droogte, als opgepompt grondwater gewoon in de riool of een gracht loopt Schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V)

“Een van de acties die we al uitwerkten, is het opvangen van opgepompt water dat vrijkomt bij projecten. Jaarlijks wordt in Roeselare meer dan honderdduizend kubiek vergund voor bemaling en bij de burger horen we signalen dat hier iets mee moet gebeuren”, zegt Vanwalleghem. “Het steekt de ogen uit, zeker in periodes van droogte, als dat water gewoon in de riool of een gracht loopt”, vult schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Waar wettelijk mogelijk en als de kwaliteit van het water goed is, vangen we voortaan dat grondwater op.”

Ter beschikking van de burger

In de Meelstraat loopt een proefproject, maar ook alle andere bemalingsprojecten zoals de uitbreiding van rusthuis Sint-Henricus en de realisatie van woonproject Sterrum in de Izegemsestraat worden onder de loep genomen. “Het water vangen we op in een container en halen het vervolgens met een tankwagen op”, legt Vanwalleghem uit. “Het water kan gebruikt worden om bloemen, planten en bomen water te geven of bij het reinigen van straten en pleinen. We hebben een aangepast bewateringsplan opgemaakt voor het groen in de stad en waarschijnlijk zullen we zelfs nog een extra tankwagen aankopen.”

Voorlopig wordt het bemalingswater alleen gebruikt door de stadsdiensten. “Maar we zijn ook de vraag in kaart aan het brengen en denken na over een systeem om het water ook ter beschikking te stellen van particulieren of landbouwers.”

Tips

De komende weken wil de stad ook de burgers sensibiliseren over hun watergebruik via positieve verhalen rond watergebruik en tips om spaarzaam om te springen met water. Daarnaast houdt de werkgroep Droogte een vinger aan de pols en zit die vanaf nu wekelijks samen. “Maar het gaat niet alleen om droogte, maar om het omgaan met de klimaatwijziging in zijn geheel. Daarom maken we tegen begin 2021 ook werk van een klimaatadaptatie- en een hemelwaterplan”, besluit klimaatschepen Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers).