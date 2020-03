Roeselare bedankt zorgverleners vrijdag om 12 uur met applaus CDR

19 maart 2020

13u41 0

Stad Roeselare roept op om op vrijdag 20 maart om 12 uur met z’n allen onze zorgverleners, die deze weken bergen werk verzetten, symbolisch te bedanken. Dit door samen een applaus te geven door de ramen van onze huizen en appartementen.” Het is uiteraard niet de bedoeling samen te scholen en we blijven de afstandsregels respecteren. We willen alleen met een klein gebaar onze dankbaarheid en respect tonen. Je kan ook een wit laken buiten hangen als symbool voor hoop, toewijding en nederigheid”, luidt het.