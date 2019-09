Roeselare Awards betrekken alle Roeselarenaars CDR

25 september 2019

10u38 0

Het Roeselaarse Awards-Comité rondt de voorbereidingen voor de 23e editie van het netwerkfeest van Roeselare af. De editie op 25 januari 2020 zal zonder twijfel opnieuw het ‘beste van Roeselare’ bevestigen. De vorige editie werd voor het eerst begrensd tot maximaal 850 personen. Dit gaf meer comfort aan alle aanwezigen en twee weken voor het event waren alle tickets de deur uit . Ook in 2020 is er terug een begrenzing tot 850 personen. Begin januari wordt het programma voor de feestavond in het Fabriekpand, samen met de nominaties in de diverse awards-categorieën, bekendgemaakt. Maar eerst betrekt het comité alle Roeselarenaars bij de voordracht van de Award Persoonlijkheid van het Jaar en de Award Handelaar van het Jaar. Voor de Awards Persoonlijkheid van het Jaar en Handelaar van het Jaar kan iedereen een voordracht uitbrengen via www.roeselare-awards.be. Dit tot en met vrijdagavond 1 december. Daarnaast kan een persoon, vereniging of handelaar zelf zijn kandidatuur stellen voor de beoordeling door de jury. Dit voor de Awards Winkelbeleving, Communicatie, Renovatie, Nieuwbouw, Renovatie, Bedrijf en Starter van het jaar. Dit eveneens online of schriftelijk aan Roeselare Awards 19, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare en uiterlijk tegen vrijdagavond 1 december.